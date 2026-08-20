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Горски пожар гори в Сливенско: Задействаха системата BG-ALERT

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Голям пожар гори между сливенските села Медвен и Градец. В овладяването на огъня участват пожарникари, горски служители, военнослужещи и и два хеликоптера „Кугър".

Сигналът за огнената стихия е подаден около 13.30 часа на телефон 112. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се развива в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на екипите.

Задействана е системата BG-ALERT, чрез която хората в населените места в района са предупредени за пожара. Мярката е превантивна с оглед развитието на огъня и метеорологичните условия.Към момента пожарът е далеч от селата и няма непосредствена опасност за живота и здравето на хората.

Екипите продължават действията по локализиране и овладяване на огъня.

#системата БГ-Алерт #задействаха #край Медвен #пожар

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