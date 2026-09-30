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Някои от знаковите убийства у нас през последните години

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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знаковите убийства нас последните няколко години
Снимка: илюстративна, създадена с AI
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Кои са знаковите убийства у нас през последните няколко години.

Сред тях Красимир Каменов - Къро. Едно от последните големи имена от историческото ядро на ВИС-2, издирван от Интерпол. Екзекутиран заедно със семейството си в Кейптаун, ЮАР.

Алексей Петров – една от най-влиятелните фигури на прехода – бивша барета, бизнесмен, преподавател и съветник в ДАНС. Застрелян на Витоша посред бял ден.

Година по-късно през януари Мартин Божанов - Нотариуса беше убит пред дома си в София. Неговият „бизнес“ включваше имотни измами, овладяване на търговски дружества и съдебен рекет над предприемачи чрез тайни клубове за магистрати.

През юли 2026 г. в дома си в Банкя беше убит Владимир Янков - Загатото – собственик на голяма компания за внос на кафе, чай и вендинг машини с оборот от милиони левове.

#Владимир Янков # Мартин Божанов - Нотариуса #убийството на Алексей Петров #Красимир Каменов - Къро #убийства

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