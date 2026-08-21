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Нелегално депо за складиране и търговия с вейпове разкриха митнически служители в София

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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нелегално депо складиране търговия вейпове разкриха митнически служители софия

Нелегално депо за складиране и търговия с вейпове разкриха митнически служители в София.

При проверката на Митница София са открити устройства и над 12 литра течност за пушене без документи за платен акциз и произход. Става дума за близо 650 вейп устройства, открити при проверка на лек автомобил и гаражна клетка в София.

Гаражът функционирал като нелегален склад, от който се правили доставки. Всички намерени устройства са без акцизен бандерол, повечето с обозначение, че съдържат никотин.

По случая е образувано досъдебно производство в Софийска районна прокуратура.

#задържани вейпове #митнически служители

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