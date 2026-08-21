Атака с дронове затвори граничен пункт между Украйна и Молдова

Атака с дронове затвори контролно-пропускателния пункт на границата на Украйна с Молдова в Одеска област.

Нанесени са щети, включително на административните сгради на митническия терминал. Възникналият пожар е овладян. Движението е пренасочено към други гранични пунктове. В понеделник неидентифициран безпилотен апарат наруши въздушното пространство на Молдова и предизвика острата реакция на властите.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на Киев да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" след масирани руски въздушни удари, при които в Киев и околностите му загинаха 16 души, а близо 50 бяха ранени.