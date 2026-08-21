Валентин Илиев: Не ни се получаваше ефективността

Валентин Илиев даде своето мнение след грешния ход на ЦСКА в плейофите на Лига Европа. „Червените“ отстъпиха при визитата си на ОФИ Крит с 0:3 в първия мач. Спортният директор на „армейците“ смята, че на им е липсвала ефективност.

"Доста неща се объркаха, но аз смея да твърдя, че беше равностоен двубой. Дори в много от епизодите имахме голямо преимущество откъм създадени чисти голови ситуации. За съжаление, за мен, разликата беше в това, че отборът на ОФИ беше ефективен в положенията, които създаде, докато ние превъзхождахме в този компонент като създадени положения, но ефективността ни в този мач не се получаваше", каза той пред българските медии след срещата.

"Аз никога няма да спра да вярвам. Вярвам, че отборът по същия начин ще се готви за реванша. Но преди това имаме друг двубой от българското първенство, върху който трябва да се концентрираме. Така че нека да го караме стъпка по стъпка", допълни ръководителят.