Валентин Илиев: Не ни се получаваше ефективността

Аз никога няма да спра да вярвам, заяви спортният директор на ЦСКА след края на първия мач от плейофите в Лига Европа.
Валентин Илиев даде своето мнение след грешния ход на ЦСКА в плейофите на Лига Европа. „Червените“ отстъпиха при визитата си на ОФИ Крит с 0:3 в първия мач. Спортният директор на „армейците“ смята, че на им е липсвала ефективност.
"Доста неща се объркаха, но аз смея да твърдя, че беше равностоен двубой. Дори в много от епизодите имахме голямо преимущество откъм създадени чисти голови ситуации. За съжаление, за мен, разликата беше в това, че отборът на ОФИ беше ефективен в положенията, които създаде, докато ние превъзхождахме в този компонент като създадени положения, но ефективността ни в този мач не се получаваше", каза той пред българските медии след срещата.
"Аз никога няма да спра да вярвам. Вярвам, че отборът по същия начин ще се готви за реванша. Но преди това имаме друг двубой от българското първенство, върху който трябва да се концентрираме. Така че нека да го караме стъпка по стъпка", допълни ръководителят.
"Продължавам да вярвам, че имаме добър отбор, опитен отбор. Трябва да извличаме максимума от всяка ситуация. Разликата беше в ефективността между двата отбора. Трябва да си направим един много добър анализ и да видим как можем да коригираме всички тези неща, които в тази среща не ни достигнаха, за да отбележим гол", завърши Илиев. .