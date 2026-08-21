Предсрочни избори в Сърбия: Вучич за първи път посочи евентуални дати

Александър Вучич за първи път обяви евентуални дати за предсрочни избори в Сърбия.

В телевизионно интервю сръбският президент посочи 18 или 25 октомври, но добави, че точната дата ще стане известна през следващите дни. Редовните парламентарни избори в Сърбия трябва се състоят през декември 2027 г.

В края на юни Вучич обяви, че ще подаде оставка и ще свика предсрочни парламентарни и президентски избори след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., когато загинаха 16 души.