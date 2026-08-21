БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

САЩ удължиха до 19 септември срока за продажбата на чуждите активи на "Лукойл"

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
спешни промени лукойл депутатите разшириха правомощията особения управител
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Съединените щати удължиха до 19 септември срока за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл".

Доналд Тръмп наложи санкции на компанията през октомври миналата година като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това "Лукойл" обяви, че продава активите си в чужбина.

От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи. За последен път това беше направено на 24 юли.

Миналата седмица Великобритания също удължи лиценза за четирите дружества в България до 29 октомври, което позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн.

#чужди активи #"Лукойл" #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0 и ги постави пред почти непосилна задача
1
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0...
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна в Арабско море
2
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна...
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция
3
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава...
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 г.
4
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол...
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение
5
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на...
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени са щети на 6 дружества
6
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Русия

Руската атака срещу Киев: Най-малко 16 жертви, Зеленски отново призова за ракети за ПВО
Руската атака срещу Киев: Най-малко 16 жертви, Зеленски отново призова за ракети за ПВО
Недостиг на горива: Русия започна внос, опашки по бензиностанциите Недостиг на горива: Русия започна внос, опашки по бензиностанциите
Чете се за: 00:52 мин.
Руска атака срещу Киев: 16 са жертвите в Киевския регион, унищожени са дронове в Румъния Руска атака срещу Киев: 16 са жертвите в Киевския регион, унищожени са дронове в Румъния
Чете се за: 01:05 мин.
Русия започна внос на горива заради украинските атаки Русия започна внос на горива заради украинските атаки
Чете се за: 00:40 мин.
Преди парламентарния вот в Русия: Разчиства ли Кремъл политическия терен? Преди парламентарния вот в Русия: Разчиства ли Кремъл политическия терен?
Чете се за: 03:30 мин.
Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в Харковска област Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в Харковска област
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата седмица
Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
2000 декара обхвана огънят при големия пожар в Сливенско 2000 декара обхвана огънят при големия пожар в Сливенско
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Продължават преговорите между социалните партньори за определяне на минималната заплата Продължават преговорите между социалните партньори за определяне на минималната заплата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна подкрепа от държавата за организацията на песенния конкурс Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна подкрепа от държавата за организацията на песенния конкурс
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кризата в Сеута: Испания премести мигрантите във временни убежища
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ