САЩ удължиха до 19 септември срока за продажбата на чуждите активи на "Лукойл"

Съединените щати удължиха до 19 септември срока за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл".

Доналд Тръмп наложи санкции на компанията през октомври миналата година като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това "Лукойл" обяви, че продава активите си в чужбина.

От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи. За последен път това беше направено на 24 юли.

Миналата седмица Великобритания също удължи лиценза за четирите дружества в България до 29 октомври, което позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн.