БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа...
Чете се за: 06:30 мин.
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от...
Чете се за: 00:50 мин.
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение...
Чете се за: 01:30 мин.
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот...
Чете се за: 01:57 мин.
Схема за източване на средства във водния сектор –...
Чете се за: 02:22 мин.
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас...
Чете се за: 02:32 мин.
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас:...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест срещу разширение на мост: Хората се страхуват, че малките улици ще се задръстят

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
протест разширение мост хората страхуват малките улици задръстят
Слушай новината

Граждани протестираха пред столичната община против изграждането на транспортен мост на ул.Коломан. Новото съоръжение вече се строи на мястото на стария пешеходен мост над река Владайска.

Мостът свързва кварталите Красно село и Овча купел. Част от жителите обаче настояват мостът да остане пешеходен и се опасяват, че заради него малките улици в района ще се задръстят. Според заместник-кмета по строителство Никола Лютов, който слезе при протестиращите обаче пътищата в района тепърва ще се разширяват и транспортния мост е необходим, ще има по-добра връзка и със стадиона, болницата, и детски заведения в района.

Радост Тодорова: „Това е един общ голям план на ПУП, който предвижда през моста, през улица „Славия" да се отвори пробив към булевард „Цар Борис III", който в момента не е готов, тоест всичкият трафик, който ще минава през този мост се забива горе в малките улици, няма директен излаз и това създава един заразителен трафик в квартала.“

Николай Чобански: „Ще продължаваме да протестираме, докато някой не ни чуе и не ни обърне внимание, все пак сме граждани на този град и сме данъкоплатци.“

#задръстят #малките улици #хората се страхуват #разширение на мост #протест

Последвайте ни

ТОП 24

В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники
1
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска...
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна в Арабско море
2
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна...
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0 и ги постави пред почти непосилна задача
3
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0...
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция
4
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава...
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение
5
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на...
Променят движението по „Хемус“ заради премахване на крайпътна растителност
6
Променят движението по „Хемус“ заради премахване на...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Регионални

Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София
Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София
Пожар в гараж за автобуси в „Орландовци" Пожар в гараж за автобуси в „Орландовци"
Чете се за: 00:15 мин.
Голям пожар край Карлово: Предполага се, че огънят е тръгнал от искра на влакова композиция Голям пожар край Карлово: Предполага се, че огънят е тръгнал от искра на влакова композиция
Чете се за: 00:52 мин.
Дарение за най-малките пациенти на Националната кардиологична болница Дарение за най-малките пациенти на Националната кардиологична болница
Чете се за: 01:32 мин.
Прокуратурата проверява длъжностни лица: Две разследвания за лот 4 на „Хемус“ и Северната тангента Прокуратурата проверява длъжностни лица: Две разследвания за лот 4 на „Хемус“ и Северната тангента
Чете се за: 03:12 мин.
След четвъртото класиране: Много незаети места в гимназиите в страната След четвъртото класиране: Много незаети места в гимназиите в страната
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна подкрепа от държавата за организацията на песенния конкурс
Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ) Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пожар в гараж за автобуси в „Орландовци" Пожар в гараж за автобуси в „Орландовци"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кризата в Сеута: Испания премести мигрантите във временни убежища
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Горски пожар гори край Медвен: Задействаха системата BG-ALERT
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Опасни жеги и в петък, захлаждането идва през новата седмица
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ