Протест срещу разширение на мост: Хората се страхуват, че малките улици ще се задръстят

Граждани протестираха пред столичната община против изграждането на транспортен мост на ул.Коломан. Новото съоръжение вече се строи на мястото на стария пешеходен мост над река Владайска.
Мостът свързва кварталите Красно село и Овча купел. Част от жителите обаче настояват мостът да остане пешеходен и се опасяват, че заради него малките улици в района ще се задръстят. Според заместник-кмета по строителство Никола Лютов, който слезе при протестиращите обаче пътищата в района тепърва ще се разширяват и транспортния мост е необходим, ще има по-добра връзка и със стадиона, болницата, и детски заведения в района.
Радост Тодорова: „Това е един общ голям план на ПУП, който предвижда през моста, през улица „Славия" да се отвори пробив към булевард „Цар Борис III", който в момента не е готов, тоест всичкият трафик, който ще минава през този мост се забива горе в малките улици, няма директен излаз и това създава един заразителен трафик в квартала.“
Николай Чобански: „Ще продължаваме да протестираме, докато някой не ни чуе и не ни обърне внимание, все пак сме граждани на този град и сме данъкоплатци.“