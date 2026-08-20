Протест срещу разширение на мост: Хората се страхуват, че малките улици ще се задръстят

Граждани протестираха пред столичната община против изграждането на транспортен мост на ул.Коломан. Новото съоръжение вече се строи на мястото на стария пешеходен мост над река Владайска.

Мостът свързва кварталите Красно село и Овча купел. Част от жителите обаче настояват мостът да остане пешеходен и се опасяват, че заради него малките улици в района ще се задръстят. Според заместник-кмета по строителство Никола Лютов, който слезе при протестиращите обаче пътищата в района тепърва ще се разширяват и транспортния мост е необходим, ще има по-добра връзка и със стадиона, болницата, и детски заведения в района.