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Път край Варна се превърна в ТИР паркинг

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Пътят Белослав – Разделна се е превърнал в ТИР паркинг. За това сигнализираха наши зрители. През последната седмица десетки тежкотоварни коли са спрели и в двете ленти за движение около входа на фериботния комплекс и създават предпоставки за катастрофи. Рискът от инциденти допълнително се увеличава и от ограничената видимост и многото завои в участъка.

Виолета пътува всеки ден от село Разделна до Варна. От няколко дни двете ленти на тесния път са блокирани от ТИР-ове.

Виолета Стоянова: „Направо е рисковано. Тръгваш да минеш в насрещното движение, защото по друг начин няма как да минеш, и рискуваш. Белослав е блокиран буквално. Разделна – Белослав, където има свободно място някъде, уширение, е блокирано от ТИР-ове.“

Най-проблемната отсечка на пътя е от разклона за Аврен до входа на фериботния комплекс.

Шофьори казват:

„Там е ад. Ад е там. Като се срещнем две коли, се чудим какво да правим. Не можем нито да преминем, нито да свалим народа от автобуса, нито можем да ги качим. Не можем да направим маневрите.“

„Наистина няма как да се мине и двете платна са заети. В активна лента, по посока на движението и обратно, то няма значение как, междуградски път, блокиран е напълно.“

Виолета пътува по маршрута от 12 години, но за първи път се сблъсква с подобен проблем. Подала е и сигнал на телефон 112.

Виолета Стоянова: „Самият фериботен комплекс осигурява, има много голям паркинг, но е платен и явно с цел икономия на някои средства тия ТИР-ове не ползват този паркинг, но за сметка на това затрудняват изключително много движението.“

От Областната дирекция на полицията във Варна заявиха, че тапите се дължат на технически проблем във фериботния комплекс в Бургас. Затова ТИР-воете се пренасочват към ферибота в Белослав. От полицията посочват още, че предстои да се въведе временна организаиця на движението в самия фериботен комплекс като очакванията са това да нормализира трафика в района.

#пътят Белослав #тирове #Варна

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