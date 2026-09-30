Протест заради свлачището във Варна

Жители от местността Вилите във варненския квартал „Аспарухово“ излязоха на протест днес. Те изразиха притесненията си, че свлачището, което се активира на 20 септември, продължава да се разраства.



По думите им строителството на близкия обект продължава, въпреки издадената официална заповед за спирането му до приключване на укрепването на свлачищната зона. В сила е обявеното бедствено положение в района и достъпът до вилната зона в момента е ограничен заради затворения път. Хората са принудени да използват тесен обходен път.

По думите мс протестиращите голямото застрояване и изсичането на дърветата крият огромни рискове за целия район.