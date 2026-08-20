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Голям пожар край Карлово: Предполага се, че огънят е тръгнал от искра на влакова композиция

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Другият пожар е пламнал между карловските села Розино и Кърнаре. Вече над пет часа екипи на Пожарните служби на Пловдив и Софийска област, военнослужещи и доброволци от региона се борят с огнената стихия.

Към момента няма опасност за хората. Горят големи площи сухи треви.

Пожарът е навлязъл и в гората над населените места. На място се отзоваха 14 противопожарни екипа. Наложило се е с техника да бъдат направени просеки, за да се ограничи разпространението на огъня. Най-вероятната причина за пожара е искра от преминаващ товарен влак по жп линията София–Бургас. Това е пореден пожар в района, за който се предполага, че е свързан с преминаването на влакови композиции.

#искра на влакова композиция #огънят #голям пожар #карлово

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