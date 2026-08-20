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В света на Томи Шелби: Да си част от „Пийки Блайндърс“

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Вселената на хитовия британски сериал „Пийки Блайндърс" оживява, но не в Бирмингам, а в Лондон. Почитателите на лентата, която превърна носителя на Оскар Килиан Мърфи в звезда, могат за ден да се почувстват като част от любимото на милиони телевизонно семейство ганстери.

Шест сезона и пълнометражен филм, в които светът със затаен дъх следеше историята на семейство Шелби. Бирмингам, в началото на миналия век. От дребен ганстер до депутат в Уестминстър - образът на Томи Шелби, пресъздаден от Килиан Мърфи, завинаги ще остане един от най-емблематичните екранни антигерои. Сега вече всеки може поне за ден да се почувства като част от "Пийки Блайдърс" - в Лондон, където са пресъздадени барът, в който семейството се събира, домът им и много други добре познати на зрителите места. Посетителите могат да се облекат с характерните за периода дрехи, а когато влязат, ги очаква изненада.

Кийрън Смит, организатор: „Имаме актьори, които не играят персонажи от сериала, а са напълно нови герои, но свързани с историята. Няма да издавам какво правят, но именно те ще ви пренесат в Бирмингам през 20-те.“

Организаторите обещават незабравимо преживяване, което по думите им няма да бъде пълноценно и без халба от специално създадената за случая бира.

#Пийки Блайндърс #в света на Томи Шелби

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