Прокуратурата проверява длъжностни лица: Две разследвания за лот 4 на „Хемус“ и Северната тангента

Софийската градска прокуратура започва разследвания за длъжностни престъпления при изграждането на ЛОТ 4 на магистрала Хемус и на Северната тангента на София. И двата обекта са в общественото полезрение през последните няколко години.

Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от „Автомагистрали“, Регионалното министерство и Агенция „Пътна инфраструктура“, които имат отношение към изготвянето на документацията, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването на заложените дейности. Ще се изяснява и как са избирани изпълнителите и как са изразходвани средствата. Предстоят разпити на свидетели и назначаване на технически експертизи.

Едното новообразувано дело ще търси длъжностни престъпления при приемането на Северната скоростна тангента в София. През 2023 година беше установено, че положеното количество асфалт на Северната тангента е с близо 30% по-малко. Обект на разследването на Софийската градска прокуратура са несъответствия между договорената изпълнена дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация.

Изборът на изпълнители и дали е имало нарушения при определянето им, както и плащанията по изграждането на отсечката от околовръстното. Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от „Автомагистрали“, Регионалното министерство и Пътната агенция. Съобщението на прокуратурата идва няколко седмици след призив за разглеждане на подаваните инфраструктурни сигнали от регионалния министър и разговор с изпълняващата функцията главен прокурор Ваня Стефанова.

Иван Шишков, министър на Регионалното развитие: „За да разберем защо и как изчезна асфалтът в България ще припомня - март месец 2023 година аз като регионален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много, много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта и те седят при главния прокурор - писмото е до там.“

Снимки: БТА

Другото образувано досъдебно производство от Софийската градска прокуратура е за Лот 4 на автомагистрала Хемус от Плевен до Летница. Разследват се значителни вреди за дружеството „Автомагистрали” ЕАД. Още през 2021 година стана ясно, че за отсечката са дадени авансово над 70 милиона лева на „Автомагистрали Хемус“ АД по станалите известни ин хаус договори за доставка на материали и наем на механизация. А започнатото строителство беше без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж. За което все още няма решение как да бъде узаконено.

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