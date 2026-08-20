Сигурността на държавата: Бойко Борисов настоява да се свика КСНС

За спешно свикване на КСНС и детайлна информация на фона на публикации за възможна иранска заплаха настояха днес лидерите на ГЕРБ, „Продължаваме Промяната“ и ДСБ.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: „Не се свиква, защото там трябва да извадят реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Но това значи ли да усилят охраната на правителството? Или охраната на хората? Това не мога да разбера.“

Във фейсбук лидерът на ПП Асен Василев също настоя за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност. Определи случващото се като оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България. В телевизионно интервю лидерът на ДСБ Атанас Атанасов също настоя за свикване на съвета.