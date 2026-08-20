БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от...
Чете се за: 00:50 мин.
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение...
Чете се за: 01:30 мин.
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот...
Чете се за: 01:57 мин.
Схема за източване на средства във водния сектор –...
Чете се за: 02:22 мин.
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас...
Чете се за: 02:32 мин.
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас:...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Руската атака срещу Киев: Най-малко 16 жертви, Зеленски отново призова за ракети за ПВО

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Запази
руската атака киев жертви зеленски отново призова ракети пво
Снимка: БТА
Слушай новината

Поредна нощ на руски бомбардировки отне живота на най-малко 16 души в Киев и региона. Поне 40 са ранени. Президентът Володимир Зеленски обвини Москва, че "инвестира" в балистични ракети, за да провокира ескалация. Той отново призова за доставки на ракети за противовъздушни системи за Украйна.

В украинската столица бяха поразени жилищни сгради, детска болница и училище. Руската атака е продължила близо 9 часа. Москва е изстреляла десетки балистични, крилати и хиперзвукови ракети, както и 168 дрона.

Лариса Бондарук, жител на Киев: "Много се страхувах от втора атака, особено след като аварийните служби пристигнаха, започнаха да гасят пожара и да помагат на хората. Много се страхувах и не само аз, защото знаем как Русия планира ударите си."

Кметът на Киев призoва в петък да бъде обявен траур.

Виталий Кличко, кмет на Киев: "Руснаците предприемат много по-мащабна атака срещу Украйна. И затова питам за подкрепата на нашите партньори. Защото не е тайна, че сами не можем да оцелеем. И моля, не забравяйте, че в момента защитаваме не само нашата независимост, нашия суверенитет и териториална цялост. Ние защитаваме всички в Европа."

Въпреки че Украйна е свалила близо 90% от дроновете и повечето крилати ракети, всички по-бързи балистични ракети са причинили значителни щети. Светът не винаги реагира адекватно на подобни нападения “, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той отново подчерта липсата на противовъздушни системи в Украйна срещу балистични ракети.

снимки: БТА

"Прехващачите за системите Пейтриът са необходими всеки ден", писа Зеленски в Телеграм. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че работи с държавите членки и партньорите си, за да предостави на Украйна антибалистични възможности като "най-спешен приоритет".

#атака в Киев #руски атаки #войната в Украйна #киев

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
2
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники
3
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска...
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
4
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време похарчените пари за тяхното лечение
5
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време...
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция
6
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Русия

Недостиг на горива: Русия започна внос, опашки по бензиностанциите
Недостиг на горива: Русия започна внос, опашки по бензиностанциите
Руска атака срещу Киев: 16 са жертвите в Киевския регион, унищожени са дронове в Румъния Руска атака срещу Киев: 16 са жертвите в Киевския регион, унищожени са дронове в Румъния
Чете се за: 01:05 мин.
Русия започна внос на горива заради украинските атаки Русия започна внос на горива заради украинските атаки
Чете се за: 00:40 мин.
Преди парламентарния вот в Русия: Разчиства ли Кремъл политическия терен? Преди парламентарния вот в Русия: Разчиства ли Кремъл политическия терен?
Чете се за: 03:30 мин.
Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в Харковска област Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в Харковска област
Чете се за: 01:02 мин.
Русия осъди на 11 години затвор заместник-председателя на „Яблоко“ Русия осъди на 11 години затвор заместник-председателя на „Яблоко“
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна подкрепа от държавата за организацията на песенния конкурс
Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ) Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува у нас Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува у нас
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Благородна постъпка: Двама пловдивски полицаи спасиха 6-месечно бебе в критично състояние Благородна постъпка: Двама пловдивски полицаи спасиха 6-месечно бебе в критично състояние
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
2,5 милиона евро загуби във водния сектор заради съмнителни договори
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Румен Радев: Действията срещу прането на пари и корупцията са...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на пети блок заради...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ