Руската атака срещу Киев: Най-малко 16 жертви, Зеленски отново призова за ракети за ПВО

Поредна нощ на руски бомбардировки отне живота на най-малко 16 души в Киев и региона. Поне 40 са ранени. Президентът Володимир Зеленски обвини Москва, че "инвестира" в балистични ракети, за да провокира ескалация. Той отново призова за доставки на ракети за противовъздушни системи за Украйна.

В украинската столица бяха поразени жилищни сгради, детска болница и училище. Руската атака е продължила близо 9 часа. Москва е изстреляла десетки балистични, крилати и хиперзвукови ракети, както и 168 дрона.

Лариса Бондарук, жител на Киев: "Много се страхувах от втора атака, особено след като аварийните служби пристигнаха, започнаха да гасят пожара и да помагат на хората. Много се страхувах и не само аз, защото знаем как Русия планира ударите си."

Кметът на Киев призoва в петък да бъде обявен траур.

Виталий Кличко, кмет на Киев: "Руснаците предприемат много по-мащабна атака срещу Украйна. И затова питам за подкрепата на нашите партньори. Защото не е тайна, че сами не можем да оцелеем. И моля, не забравяйте, че в момента защитаваме не само нашата независимост, нашия суверенитет и териториална цялост. Ние защитаваме всички в Европа."

Въпреки че Украйна е свалила близо 90% от дроновете и повечето крилати ракети, всички по-бързи балистични ракети са причинили значителни щети. Светът не винаги реагира адекватно на подобни нападения “, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той отново подчерта липсата на противовъздушни системи в Украйна срещу балистични ракети.

снимки: БТА

"Прехващачите за системите Пейтриът са необходими всеки ден", писа Зеленски в Телеграм. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че работи с държавите членки и партньорите си, за да предостави на Украйна антибалистични възможности като "най-спешен приоритет".