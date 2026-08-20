Благородна постъпка: Двама пловдивски полицаи спасиха 6-месечно бебе в критично състояние

Двама пловдивски полицаи спасиха 6-месечно бебе в критично състояние. Детето получило хранителен алергичен шок и служителите на реда помогнали на семейството му да го транспортират в спешното отделение.

След прием на нова храна, 6-месечната Ирена получила остра алергична реакция. Майката веднага позвънила на 112, но нямало дежурен неонатолог и трябвало сами да потърсят помощ.

Ева Русева – майка: "Детето вече рязко, лавинообразно му се влошават показателите, отпуснато е, бледо е, студено е, крайниците му започват да стават студени, дишането му се забавя, излизам на булеварда и виждам една полицейска кола и вече с последни сили се придвижвам към патрула и помолих за съдействие."

Двамата полицаи – Радослав Христов и инспектор Галина Маринова, веднага се отзовали и качили семейството в патрулката.

Галина Маринова – инспектор в 6-о РУ – Пловдив: "Плачеше, трепереше и през цялото време повтаряше моля ти се, дишай, дишай... За бебе не бихме рискували ние да оказваме помощ, мисля, че най – добрата реакция беше да го закараме възможно най-бързо в спешно отделение."

Включили светлиннатата и звукова сигнализация на патрулката и успели навреме да стигнат до Спешното отделение.

Радослав Христов – "Криминална полиция" към 6-о РУ – Пловдив: "Беше доста трудно, много от шофьорите не оказваха съдействие да се отместят." Ева Русева – майка: "За мен определено са си ангели. Детето е добре благодарение на тях и навременната им реакция и призивът към всички хора е просто правете добро безвъзмездно."

снимки: БТА