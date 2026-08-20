Недостиг на горива: Русия започна внос, опашки по бензиностанциите

Русия започна да внася горива заради недостига на вътрешния пазар, предизвикан от украинските удари срещу нейната енергийна инфраструктура.

Вицепремирът Александър Новак не уточни от кои държави идват доставките, нито какви са количествата. Заради недостига Бензиностанциите отново въведоха ограничения, които са между 30 и 60 литра на човек.

Руските власти са разрешили и производството на горива с по-ниски екологични стандарти, за да задоволят увеличеното търсене.

В опит да овладеят ситуацията властите и забраниха износа до края на годината. Въпреки предприетите мерки, на някои бензиностанции в Москва и околностите на руската столица се образуваха опашки.