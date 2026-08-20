Два дрона бяха неутрализирани на територията на Румъния

Два дрона бяха неутрализирани на територията на съседна Румъния. Румънските военни унищожиха морски дрон в района на платформа за добив на газ в Черно море, на 128 километра източно от Констанца.

Безпилотният летателен апарат е бил „зареден с експлозиви“ и не е украински , уточни министърът на отбраната. При друг случай Букурещ вдигна два изтребителя и хеликоптер заради дрон, който навлезе във въздушното пространство на страната, и по-късно се разби в ненаселен район в окръг Тулча.

Избухнал е пожар, който е изгаснал от само себе си. Дронът се разби по време на руска атака срещу Украйна, обяви румънското министерство на отбраната.