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Два дрона бяха неутрализирани на територията на Румъния

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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два дрона бяха неутрализирани територията румъния
Снимка: БТА/Архив
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Два дрона бяха неутрализирани на територията на съседна Румъния. Румънските военни унищожиха морски дрон в района на платформа за добив на газ в Черно море, на 128 километра източно от Констанца.

Безпилотният летателен апарат е бил „зареден с експлозиви“ и не е украински , уточни министърът на отбраната. При друг случай Букурещ вдигна два изтребителя и хеликоптер заради дрон, който навлезе във въздушното пространство на страната, и по-късно се разби в ненаселен район в окръг Тулча.

Избухнал е пожар, който е изгаснал от само себе си. Дронът се разби по време на руска атака срещу Украйна, обяви румънското министерство на отбраната.

#свалени дронове #румъния

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