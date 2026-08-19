Русия започна внос на горива заради украинските атаки

Русия започна да внася горива за вътрешния пазар на фона на недостига, предизвикан от украинските атаки по петролни рафинерии.

Това заяви руският вицепремиер Александър Новак. Вносът е започнал, но не е ясно какво е количеството и от кои държави. Приети са и нормативни промени, които позволяват производството на горива с по-ниски екологични стандарти. Според руски медии петрол или дизел има само в 28% от бензиностанциите в страната. В хода на лятото най-малко 16 рафинерии частично или напълно са спрели нефтопреработката.