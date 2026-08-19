БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното...
Чете се за: 01:25 мин.
Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха...
Чете се за: 06:30 мин.
НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака...
Чете се за: 00:50 мин.
Иван Демерджив: В района на Безмер са предприети всички...
Чете се за: 01:07 мин.
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и...
Чете се за: 05:07 мин.
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни...
Чете се за: 06:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Русия започна внос на горива заради украинските атаки

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази
русия започна внос горива заради украинските атаки
Слушай новината

Русия започна да внася горива за вътрешния пазар на фона на недостига, предизвикан от украинските атаки по петролни рафинерии.

Това заяви руският вицепремиер Александър Новак. Вносът е започнал, но не е ясно какво е количеството и от кои държави. Приети са и нормативни промени, които позволяват производството на горива с по-ниски екологични стандарти. Според руски медии петрол или дизел има само в 28% от бензиностанциите в страната. В хода на лятото най-малко 16 рафинерии частично или напълно са спрели нефтопреработката.

#украинските атаки #внос на горива #Русия

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
2
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
3
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение...
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
4
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в...
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на седмицата
5
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на...
Румен Радев: Пет вертолета и "Спартан" са в готовност за борба с пожарите
6
Румен Радев: Пет вертолета и "Спартан" са в готовност за...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Русия

Преди парламентарния вот в Русия: Разчиства ли Кремъл политическия терен?
Преди парламентарния вот в Русия: Разчиства ли Кремъл политическия терен?
Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в Харковска област Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в Харковска област
Чете се за: 01:02 мин.
Русия осъди на 11 години затвор заместник-председателя на „Яблоко“ Русия осъди на 11 години затвор заместник-председателя на „Яблоко“
Чете се за: 00:57 мин.
Размяна на удари между Русия и Украйна: Москва под най-интензивна атака за тази година Размяна на удари между Русия и Украйна: Москва под най-интензивна атака за тази година
Чете се за: 00:52 мин.
Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове срещу Москва Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове срещу Москва
Чете се за: 00:45 мин.
Свален е дрон с неизвестен произход във въздушното пространство на Латвия Свален е дрон с неизвестен произход във въздушното пространство на Латвия
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за националната ни сигурност няма Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за националната ни сигурност няма
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс" След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
След задимяването: Качеството на въздуха в Западна България се...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Военен хеликоптер „Кугър" се включи в гасенето на горски...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ