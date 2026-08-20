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Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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Снимка: БНТ
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Сухите треви са пламнали на голяма дължина. По първоначална информация най-вероятната причина е искра от преминаващ влак по близката железопътна линия, съобщиха за БНТ от пресцентъра на Областната пожарна служба.

Огънят е в непосредствена близост до гора и съществува реална опасност пламъците да навлязат в горския масив.

Сигналът е подаден малко преди 18.00 часа. На място са изпратени 10 екипа на РДПБЗН – Пловдив, екип на сектор „СОД“ и огнеборци от Копривщица.

Пожарникарите водят активна борба с огъня, като основната цел е да го локализират и да не допуснат разпространението му към гората.

Това е пореден пожар в района, свързван с преминаването на влакова композиция по жп линията София–Бургас.

Снимки: БНТ

#голям пожар #Розино #кърнаре

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