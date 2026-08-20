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ЗАПАЗЕНИ

България е първа по заразени с морбили в Европа за тази година

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора , Репортер: Мирослава Георгиева
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България е начело на статистиката по заразени с морбили в Европа за тази година. От март до края на юли случаите са 489. Над 94% от тях са в областите Враца, Ловеч и Плевен. Повече от половината изследвани ваксинирани деца в Ловеч обаче нямат антитела срещу морбили. Това стана повод за съмнения и проверки за фиктивни ваксинации.

Родители предлагали на доктор Тодоров да си затвори очите за ваксината срещу морбили.

д-р Бисер Тодоров, педиатър от Враца: „Но на този човек съм му посочвал вратата. За мен това е нарушение на лекарския морал.“

На фона на стотиците съвестни лекари има и изключения.

доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор: „Има, макар и малко, отделни черни овце, които, от юридическа гледна точка, вършат престъпление безспорно. Аз съм попадал на информация в различни групи на обмяна на информация в кое населено място кое джи пи е склонно да минава в такива разговори и да върши тази услуга. Услугата е да впишеш имунизация, която не си направил.“

Проверки се правят. Наказани има. РЗИ - Ловеч са съставили 37 акта. 12 от тях на лекари, 17 на родители, останалите на училища и детски градини, които не са оказали контрол при приема на деца.

„Да“ на ваксините за морбили - това казва Елеонора. Но има майки на друго мнение.

Елеонора Ярмин, майка от Враца: „Все пак ваксини съществуват още от някога, ние самите сме ваксинирани, тъй че да, аз съм за ваксините.“

Бетина Каменова, майка от Враца: „За мен си е в реда на нещата детето, когато му предстои имунизация, да бъде въведена. Преди години също е имало такива заболявания. Преживяли са ги по някакъв начин - кой с имунизация, кой без имунизация, до имунна система си е.“

Марияна спазва правилата с едно „но“.

Марияна Славова, майка от Враца: „Задължителните, които са ваксини, ги слагаме. Ако не беше задължително, не бих го сложила, специално шарката.“

С около 500 случая на морбили, страната на практика е в епидемия.

доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор: „Не бих казал, че са драматични цифрите - имаме спомени отпреди десетина години, когато болните в България бяха 22 000. Трендът се обърна - започнаха да намаляват случаите, което означава, че овладяваме епидемията. Има една точна цифра - тя е 95% като обхват на населението, която ако достигнеш, ти си гарантираш, че епидемия не може да има. За някои ваксинации и за някои от регионите паднахме между 85 и 90%.“

д-р Бисер Тодоров, педиатър от Враца: „Има изолатни групи от хора, които традиционно не се имунизират. Не говоря за антиваксърите - това е друга тема, за която искам да си скъсам дрехите. Говоря за изолатни малцинствени групи, които не водят децата си на лекар.“

доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор: „Ако едно дете няма имунитет при среща с вируса, то ще се разболее с 95% вероятност.“

Друга причина за разпространението:

д-р Бисер Тодоров, педиатър от Враца: „Хора, които са мигранти, които са работили известно време в чужбина, гледали са си там децата. Връщат се по родните места. Там на местата, където са живели, въобще не са се имунизирали. Тези хора донасят инфекцията.“

Най-много заболели има в три области - Ловеч, Плевен и Враца.

#на първо място #заболели от морбили #разпространение #зараза #България

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