Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот 4 на АМ "Хемус" и Северната скоростна тангента

След извършени проверки по реда на Закона за съдебната власт, Софийската градска прокуратура (СГП) образува две досъдебни производства във връзка с налични достатъчно данни за престъпления, свързани с изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и обект „Северна скоростна тангента“, съобщиха от прокуратурата.

Досъдебното производство, касаещо АМ „Хемус“, е образувано за престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 от НК – във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството „Автомагистрали” ЕАД.

Другото новообразувано дело е за деяние по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК – длъжностно престъпление, свързано с изпълнението на служебни задължения при приемането на обекта „Северна скоростна тангента” относно несъответствия между договорената и изпълнена дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация.

В хода на разследванията следва да бъдат обективно и всестранно изяснени обстоятелствата, свързани с избора на изпълнители и евентуални нарушения при определянето им, законосъобразното разходване на средствата и основателността на извършените плащания.

Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от „Автомагистрали“ ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, които имат отношение към изготвянето на относимата документация, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването на заложените дейности.

Разследванията по двете досъдебни производства са възложени на следователи при Следствения отдел на Софийската градска прокуратура. Предстоят разпити на множество свидетели, приобщаване и анализиране на цялата относима документация по надлежния ред, както и изготвяне на необходими експертизи.