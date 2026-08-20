На извънредно заседание: СОС отново одобри плановете за лифтовете „Алеко 1“ и „Княжево - Копитото"

Столичният общински съвет заседава извънредно заради 3 доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Йовелина Тихова. Става дума за приетите подробни устройствени планове за лифт “Алеко 1” и въжената линия „Княжево – Копитото”, както и за разширяването на ледената пързалка в Княжеската градина.

Заседанието приключи, а докладите бяха приети отново от Столичния общински съвет.

В началото на август те бяха върнати от областния управител за ново гласуване, защото според нея в плановете липсва екологична оценка и се нарушава и Планът за управление на Природен парк „Витоша“, който не позволява изграждането на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на съществуващи.

На този етап обаче не става дума за разрешение за строителство на двата планирани лифта. По този начин СОС дава зелена светлина за изработването на специализирани подробни устройствени планове. Това е необходима стъпка преди следващите процедури.

При „Алеко 1“, познат и като влек „Заека“, идеята е старото съоръжение да бъде заменено с нов седалков лифт.

При „Княжево – Копитото“ се планира ново трасе. Причината е, че съществуващите станции и съоръжения са частна собственост. Новата долна станция се предвижда при трамвайното обръщало в Княжево.

Решението за разширяването на ледената пързалка в Княжеската градина пък беше върнато, защото според областния управител на частно дружество се предоставя за ползване за три години имот, който е публична общинска собственост, без да е проведен публичен търг или обществено обсъждане.

Както вече казах, общинските съветници отново застанаха зад решенията си от 23 юли.

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова.