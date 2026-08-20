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Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас след отстраняване на замърсяването

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 02:32 мин.
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Плаж "Изток" в Свети Влас отново е отворен за къпане, след като преди седмица достъпът беше забранен заради замърсяване на морето с фекални води. Причината се оказа авария в отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция в района на "Елените". Отстранена е вече повредата.

От днес туристите вече могат спокойно да влизат в морето на плаж "Изток" в Свети Влас. Заповедта, която позволява къпането вече е връчена на концесионера на плажа.

До ограничението се стигна преди седмица, след като проби на РЗИ-Бургас установиха в пъти завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като източник на замърсяването беше посочена недостатъчния капацитет на частна пречиствателната станция в района на "Елените" и авария на отвеждаща тръба, при която фекалните води се изливаха в морето. С помощта на водолази повредата вече е отстранена. А взетите проби от водата показват, че няма опасност за здравето на жителите и туристите.

От РЗИ-Бургас уверяват, че към момента всички 49 наблюдавани плажа са с отлично качество на морската вода и са едни от най-чистите в Европа.

Д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ-Бургас: “Днес също се взимат проби, но имаме две последователни проби, които са с отлично качество. В тази част плажовете на Свети Влас ще продължим на взимаме не през седмица, както е графика по наредба, а ще бъдат два пъти седмично.”

Дико Диков, областен управител на Бургас: “Оказва се, че има пробив в тръбата за отвеждащите води. Специализирани водолази направиха необходимия байпас, чрез който отстраниха повредата. Предприемам всичко, което е по силите и възможностите на държавата, плануването и изграждането на изцяло нова пречиствателна станция, която да е с необходимия капацитет.”

#тръби #"Свети Влас" #плаж #замърсяване

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