Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас след отстраняване на замърсяването

Плаж "Изток" в Свети Влас отново е отворен за къпане, след като преди седмица достъпът беше забранен заради замърсяване на морето с фекални води. Причината се оказа авария в отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция в района на "Елените". Отстранена е вече повредата.

От днес туристите вече могат спокойно да влизат в морето на плаж "Изток" в Свети Влас. Заповедта, която позволява къпането вече е връчена на концесионера на плажа.

До ограничението се стигна преди седмица, след като проби на РЗИ-Бургас установиха в пъти завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като източник на замърсяването беше посочена недостатъчния капацитет на частна пречиствателната станция в района на "Елените" и авария на отвеждаща тръба, при която фекалните води се изливаха в морето. С помощта на водолази повредата вече е отстранена. А взетите проби от водата показват, че няма опасност за здравето на жителите и туристите.

От РЗИ-Бургас уверяват, че към момента всички 49 наблюдавани плажа са с отлично качество на морската вода и са едни от най-чистите в Европа.