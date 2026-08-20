След нападението над данъчни: Искат обектът в Слънчев бряг да остане затворен месец

Двама служители на Националната агенция за приходите са били нападнати при проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Единият е бил съборен на земята, а собственикът на павилиона се опитал да заключи служителите вътре, взел фискалното устройство и избягал. При проверката е установено и неиздаване на касова бележка.

Полицията е установила 45-годишния собственик благодарение на видеонаблюдението в района. Той няма предишни криминални прояви, а според полицията е направил опит да осуети проверката.

Началникът на Районното управление в Несебър Антон Ганчев разказа, че сигналът за нападението е подаден на 18 август около 13.44 часа.

„Установено е, че има нанесени леки и телесни повреди на служители на НАП, при и по повод изпълнение на служебните изложения, като извършителят е опитал да ги заключи в обекта, след което е взел фискалното устройство и е побягнал.“

Полицията е стигнала до собственика чрез видеонаблюдението и взаимодействието с местните власти.

„Благодарение на доброто взаимодействие с Община Несебър и Слънчев бряг, има изградено доста добро видеонаблюдение в обекта и използвайки него стигнахме и до лицето.“

По думите на Ганчев мъжът не е криминално проявен. Той уточни и че от началото на летния сезон не е имало друг подобен случай на нападение над държавни служители при проверки.

Говорителят на приходната агенция в Бургас Христо Узунов заяви, че напрежението е разбираемо на фона на засилените проверки, но целта е оборотите да бъдат извадени на светло и да се ограничи сивият сектор.

„И действително за нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение, което се създава всъщност от нашите действия, които имат една основна цел да излязат оборотите на светло и да възпрепятстват, да намалим до максимум сивият сектор. Защото всъщност коректният бизнес, коректните и лоялните търговци, всеки който спазва правилата няма основание да се притеснява, в пълна сила обаче въжи обратното.“

В конкретния обект е установено неиздаване на касова бележка. Павилионът вече е запечатан за срок до 48 часа, а НАП е поискала от съда мярката да бъде удължена с още 29 дни.

От НАП отчетоха и резултатите от масираните проверки по Черноморието от началото на летния сезон. За 29 дни са извършени над 3000 проверки, при които са установени повече от 900 нарушения.

Сред най-честите нарушения остават неиздаването на касови бележки, разлики в касовите наличности и липсата на задължителни реквизити във фискалния бон. Според НАП засиленият контрол води и до значителен ръст на декларираните обороти в наблюдаваните обекти.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.