Първият брадат лешояд у нас загина от отрова, природозащитници предупреждават за сериозна заплаха

Осем защитени птици, сред които първият брадат лешояд, появил се на свобода в България, са станали жертва на отрова в Национален парк „Централен Балкан“. Случаят е определен като тежък удар за дългогодишните усилия за възстановяване на редки видове.

Мъртвите птици са открити от екипа за борба с отровите на Българското дружество за защита на птиците. Сред загиналите има черни, белоглави и брадати лешояди.

По думите на природозащитниците все още няма окончателно заключение за причината за смъртта, но най-вероятното обяснение е отравяне с примамки, използвани незаконно срещу хищници.

„Наистина това е особено тъжен случай. Убити са три вида лешояди, което се случва за първи път в България. Не е единственият случай на отравяне, но наред с черните и белоглавите лешояди е убит и първият брадат лешояд“, каза експертът Стойчо Стойчев.

Той подчерта, че появата на брадатия лешояд в България е резултат от дългогодишна работа и международни усилия за възстановяване на вида.

„Коства много усилия на колегите от „Зелени Балкани“ да убедят международните партньори България да бъде включена в програмата за възстановяване на вида. Изключително малко са тези птици. Бяхме горди, че България беше избрана и сега тази първа птица е убита.“

Според природозащитниците поставянето на отрови в природата остава една от най-сериозните заплахи за лешоядите у нас. Обикновено причината е опит незаконно да бъдат премахнати хищници като вълци и мечки, които нанасят щети на стопанства.

„Поставянето на отрова в дивата природа от хора, които най-вероятно се опитват да решат проблемите с едрите хищници, с вълци и с мечки, които нанасят щети по този незаконен начин, поставя в риск не само птиците, но дори и здравето на хората.“

За незаконно поставяне на отровни примамки са предвидени глоби до 10 000 евро и наказание до пет години затвор, но според експертите проблемът продължава заради липсата на ефективни разследвания и присъди.

Той даде пример с Испания, където след по-сериозни разследвания и наказания популациите на лешоядите са започнали да се възстановяват.

За да ограничат щетите, от Българското дружество за защита на птиците поддържат специализиран екип за борба с отровите, в който участват и обучени кучета.

„Кучетата са инструмент за работа и за решаване на проблем. Дали ще бъдат такива, които ще намират наркотици и експлозиви, дали ще бъдат кучета, които търсят отрови. В крайна сметка, ние ги използваме, за да можем да смекчим тежките последици на подобни инциденти“, каза Николай Терзиев от Българското дружество за защита на птиците.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.