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Поне 13 загинали при нова руска атака срещу Киев

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Европа
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Дрон падна в Румъния, Полша вдигна изтребител

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Нова масирана руска атака с балистични и хиперзвукови ракети срещу Киев и района. Загинали са поне 13 души, ранените са над 30.

В града са чути множество експлозии. Разрушени са сгради, все още има блокирани хора под развалините. Части от столицата остават без ток, съобщи кметът Виталий Кличко. Според, руското министерство на отбраната обект на атаката са били фабрики за производство на компоненти за дронове, военен склад и логистичен център.

Румънското министерство на отбраната съобщи, че дрон е паднал в пуст район близо до град Тулча. Няма пострадали и щети. Заради атаката Полша вдигна изтребители за защита на въздушното си пространство през нощта.

#войната в Украйна #Русия #румъния #киев #дрон

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