Опашки за гориво в Русия: Страната започна внос на бензин

В Русия се образуваха опашки пред много бензиностанции. Недостигът на горива наложи страната да започне внос.

За мярката съобщи руският вицепремиер Александър Новак, без да посочи какви количества се внасят и от кои държави идват доставките.

Бензиностанциите отново въведоха ограничения за количествата гориво – между 30 и 60 литра на автомобил. Много обекти са затворени или предлагат само дизелово гориво.

Недостигът на горива, причинен от украинските удари по руски рафинерии, се засили и заради повишеното потребление по време на сезона на отпуските.

Русия вече забрани износа на бензин и дизел и разреши производството на гориво с по-ниски стандарти, за да увеличи наличностите на вътрешния пазар.