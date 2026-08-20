БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Опашки за гориво в Русия: Страната започна внос на бензин

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Русия се образуваха опашки пред много бензиностанции. Недостигът на горива наложи страната да започне внос.

За мярката съобщи руският вицепремиер Александър Новак, без да посочи какви количества се внасят и от кои държави идват доставките.

Бензиностанциите отново въведоха ограничения за количествата гориво – между 30 и 60 литра на автомобил. Много обекти са затворени или предлагат само дизелово гориво.

Недостигът на горива, причинен от украинските удари по руски рафинерии, се засили и заради повишеното потребление по време на сезона на отпуските.

Русия вече забрани износа на бензин и дизел и разреши производството на гориво с по-ниски стандарти, за да увеличи наличностите на вътрешния пазар.

#опашки по бензиностанциите #Русия #гориво

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
2
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
3
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение...
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
4
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
5
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
6
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Европа

Поне 8 загинали при нова руска атака срещу Киев
Поне 8 загинали при нова руска атака срещу Киев
Заради нацистка пропаганда: Арестувани са младежи в Румъния Заради нацистка пропаганда: Арестувани са младежи в Румъния
Чете се за: 00:25 мин.
Арест за саботажа на „Северен поток“: Украинец е задържан във връзка с експлозиите на газопровода Арест за саботажа на „Северен поток“: Украинец е задържан във връзка с експлозиите на газопровода
Чете се за: 00:50 мин.
Мегадело срещу Мета за вредите от фейсбук и инстаграм върху младите хора Мегадело срещу Мета за вредите от фейсбук и инстаграм върху младите хора
Чете се за: 02:25 мин.
След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс" След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс"
Чете се за: 04:07 мин.
Зеленски под натиск у дома: Призив за избори и разследване за пране на пари Зеленски под натиск у дома: Призив за избори и разследване за пране на пари
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Нов електрически влак на БДЖ беше надраскан с графити дни след пускането му в движение
Нов електрически влак на БДЖ беше надраскан с графити дни след...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Тръмп обяви икономическа война на Иран: Заплашени са и държавите, оказващи помощ на Техеран Тръмп обяви икономическа война на Иран: Заплашени са и държавите, оказващи помощ на Техеран
Чете се за: 01:15 мин.
По света
СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“ СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Горещо в почти цялата страна, по-прохладно на морския бряг
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Руският самолет, прелетял над България - машината ще гаси пожари в...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Опашки за гориво в Русия: Страната започна внос на бензин
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Поне 8 загинали при нова руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ