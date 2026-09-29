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Мерц обеща по-силна подкрепа за Украйна в навечерието на предстоящата зимата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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премиерът радев мерц условията войни европа силна роля дипломацията деескалация възвръщане мира
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Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще направи всичко възможно да помогне на Украйна да преживее предстоящата зима. Той каза това в контекста на обсъждания сред европейските лидери за това как да се увеличи военната и финансовата подкрепа за Киев, предаде ДПА.

Във връзка с предстоящата среща на Европейския съвет в средата на октомври в момента се разглежда въпросът "как да увеличим помощта", каза Мерц по време на разговори в Берлин с казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев.

По думите на германския лидер като теми в обсъжданията на европейско равнище ще залегнат също конкретното подпомагане на бюджета на Украйна и укрепването на противовъздушната ѝ отбрана. "Това сега е едно от най-неотложните предизвикателства пред Украйна", каза той.

Мерц посочи, че работи чрез лични разговори с редица световни лидери за осигуряването на доставки за украинската ПВО.

Той отново настоя Русия да прекрати войната и да започне сериозни преговори, в които да участват и европейците.

Токаев се обяви за спиране на бойните действия на украинска земя, за да бъде даден шанс на дипломацията и преговорите.

Той избегна да критикува директно когото и да било и каза само, че и Русия, и Украйна са добри приятели на Казахстан.

Токаев похвали руския президент Владимир Путин.

"Познавам го много добре. Той има нужните черти от характера за ролята на държавен глава на огромна страна с много сложна история, със свое разбиране за стратегическите цели пред нея", каза казахстанският лидер.

#войната в Украйна #киев #Фридрих Мерц #подкрепа

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