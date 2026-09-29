Мерц обеща по-силна подкрепа за Украйна в навечерието на предстоящата зимата

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще направи всичко възможно да помогне на Украйна да преживее предстоящата зима. Той каза това в контекста на обсъждания сред европейските лидери за това как да се увеличи военната и финансовата подкрепа за Киев, предаде ДПА.

Във връзка с предстоящата среща на Европейския съвет в средата на октомври в момента се разглежда въпросът "как да увеличим помощта", каза Мерц по време на разговори в Берлин с казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев.

По думите на германския лидер като теми в обсъжданията на европейско равнище ще залегнат също конкретното подпомагане на бюджета на Украйна и укрепването на противовъздушната ѝ отбрана. "Това сега е едно от най-неотложните предизвикателства пред Украйна", каза той.

Мерц посочи, че работи чрез лични разговори с редица световни лидери за осигуряването на доставки за украинската ПВО.

Той отново настоя Русия да прекрати войната и да започне сериозни преговори, в които да участват и европейците.

Токаев се обяви за спиране на бойните действия на украинска земя, за да бъде даден шанс на дипломацията и преговорите.

Той избегна да критикува директно когото и да било и каза само, че и Русия, и Украйна са добри приятели на Казахстан.

Токаев похвали руския президент Владимир Путин.