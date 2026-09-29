Недоволство на САЩ, след като заподозрените за атентата във Великобритания бяха пуснати под гаранция

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че зад предотвратения атентат срещу военната база във Великобритания стоят "чуждестранни субекти".

Той не посочи конкретна държава, но коментира, че инцидентът е бил много сериозен и е можел да има тежки последици.

Базата е използвана от американски бомбардировачи за удари срещу Иран. През лятото иранската Революционна гвардия определи базата като легитимна цел. Но сега Техеран отхвърли твърденията за иранска следа в случая.

Американският президент Доналд Тръмп критикува решението на британските власти да освободят под гаранция петимата заподозрени за готвения атентат. Всички те са британски граждани, жители на Лондон, на възраст между 23 и 25 години.



