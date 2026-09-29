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Недоволство на САЩ, след като заподозрените за атентата във Великобритания бяха пуснати под гаранция

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Държавният секретар Марко Рубио заяви, че зад предотвратения атентат срещу военната база във Великобритания стоят "чуждестранни субекти".

Той не посочи конкретна държава, но коментира, че инцидентът е бил много сериозен и е можел да има тежки последици.

Базата е използвана от американски бомбардировачи за удари срещу Иран. През лятото иранската Революционна гвардия определи базата като легитимна цел. Но сега Техеран отхвърли твърденията за иранска следа в случая.

Американският президент Доналд Тръмп критикува решението на британските власти да освободят под гаранция петимата заподозрени за готвения атентат. Всички те са британски граждани, жители на Лондон, на възраст между 23 и 25 години.

#атентат срещу база #Великобритания, #пускане под гаранция #САЩ #Недоволство

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