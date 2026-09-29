Продължават протестите на френските гимназисти, стигна се до сблъсъци с полицията

Френски гимназисти продължават блокадите на училища в различни части на страната, а на места се стигна до сблъсъци с полицията, съобщава France Press.

Недоволството започна миналата седмица в района на Париж и е свързано с недостиг на учители, претоварени учебни програми, голям брой ученици в класовете и недостатъчни ресурси.

В района на Ил дьо Франс са регистрирани блокади в около десет училища, а протестите вече се разпространяват и в Лил, Нант, Марсилия и Лион.

В Лил полицията е използвала сълзотворен газ, след като пред гимназия "Сезaр Бaджо" са избухнали сблъсъци, а в Нант ученици са блокирали входа на училище с десетки контейнери за отпадъци.

В Париж около 80 ученици са се събрали пред гимназия "Ламартин" с плакати, насочени срещу продължителните учебни часове и натоварените програми. Протестите съвпадат с национални демонстрации и стачки, организирани от синдикатите заради проектобюджета на правителството на премиера Себастиен Льокорню.

Очаква се десетки хиляди души да участват в демонстрациите в Париж и други градове, като стачкуват учители и пожарникари. Лидерът на синдиката CGT Софи Бине призова правителството да преразгледа бюджетния проект, докато премиерът Льокорню определи евентуалната ескалация на протестите в училищата като безотговорна.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнез съобщи, че при протестите в понеделник са извършени 164 ареста, а са били засегнати 180 училища.