Летището в Катания възобнови въздушния трафик, който беше нарушен заради вулкана Етна

Полетите на летището в Катания на италианския остров Сицилия са възобнови, след като по-рано за кратко летищните операции бяха преустановени за пореден ден заради подновена вулканична активност на Етна и неблагоприятни метеорологични условия, предаде Ройтерс.

Това беше поредното прекъсване на въздушния трафик в Катания, съпроводено с периодични възстановявания. Летищният оператор SAC съобщи, че полетите от и до летището са възобновени незабавно, след като степента на вулканична тревога беше понижена от червен на оранжев код.

Летището беше обявило, че преустановява дейността си до 16:00 часа българско време във вторник, само няколко часа след като в понеделник вечерта приключи тридневното прекъсване на въздушния трафик.

Сицилианското летище, което е петото по брой пътници в Италия, често е засегнато от изхвърляне на вулканична пепел от Етна – най-високият и най-активен вулкан в Европа. Последното прекъсване на полетите засегна хиляди пътници и оказа значителен натиск върху други сицилиански летища, тъй като авиокомпаниите пренасочиха полетите си.