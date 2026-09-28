Летището в Катания остава затворено, докога?

Летището в Катания на италианския остров Сицилия остава затворено поне до днес на обяд местно време, или 13 часа българско, заради продължаващата активност на вулкана Етна.



До затварянето се стигна заради значителните количества вулканична пепел във въздуха от изригването на Североизточния кратер на Етна. Пепелта навлиза в коридорите, използвани от самолетите и създава опасност за авиацията.

Пренасочени са десетки полети към другите летища на острова. Засегнати са и тези от и до София. От аеропорта съветват пътниците да проверяват статуса на полетите си със съответните авиокомпании още преди да тръгнат към летището.