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Полудива коза беше спасена след 25 дни без вода в скалите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Чете се за: 01:17 мин.
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Полудива коза беше спасена край Балчик, след като оцеля повече от 25 дни без вода, заклещена в скална ниша. До животното достигнаха алпинисти, които се спуснаха с въжета по стръмния и труднодостъпен терен. Спасителната акция бе под ръководството на д-р Руско Петров от "Зелени Балкани".

В нея се включиха и доброволци и студенти по ветеринарна медицина.

Козата беше на сравнително труднодостъпно място. Наложи ни се да вадим алпийска екипировка, за да можем да проведем акцията.

Д-р Петров разказа, че полудивата коза над 3 седмици е била на тясната скална ниша и е цяло чудо, че е оцеляла.

Абсолютно всичко, дори и тръните, бяха изпасани. Като се виждаше как животното явно с копитата се е опитвало да разрови и да изяде и корените на храстите там.

Доброволците разказват, че "издърпването на козата е било най-голямото предизвикателство".

Спасената коза е в добро здравословно състояние и е настанена в зоопарка в Добрич.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова

#полудива коза #спасена #Балчик

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