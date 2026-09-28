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Приютът за бездомни кучета в Благоевград е препълнен, а сигналите валят - има ли решение?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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приютът бездомни кучета благоевград препълнен сигналите валят решение
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Общинският приют за кучета в Благоевград е препълнен. Няма никакви свободни места, а сигналите за бездомни четириноги направо валят, споделят от екипа. По улиците на града отново се забелязват и нови кучета. От къде дойдоха те?

Относно бездомните кучета - да, изхвърлят се. Всеки ден по няколко пъти,по цял ден сигнали за нови кучета. Никой никога не конкретизира. Само се знае, че кучетата са изхвърлени. Изхвърлят се от 5 до 10 кучета наведнъж, които просто се пръскат из целия град, а после ние отделяме време да ги събираме, кастрираме. Хората апелират за глоби, но ти няма как да глобиш човек, когато не знаеш чие куче е негово, това разказа в "Денят започва" Ирен Везенкова - управител на парка.

По думите й ловджиите не поемат никаква отговорност за своите кучета. Те много рядко ще заведат кучетата си на ветеринарен лекар. Ненужното куче отива на улицата, общината да го мисли, заяви Везенкова.

Масово кучетата се размножават между тях си. Повечето според тях, които не става се изхвърлят на улицата, а се запазват едно или две, които в последствие, ако пострадат пак отиват на улицата. И това е един безкраен кръговрат.

Хората се безпокоят от големите кучета и искат да се намери решение на проблема.

Въпросът е могат ли да бъдат глобявани собствениците, които не са чипирали своите кучета?

Няма как да се докаже. Дори и да се глобят всичко пада в съда при едно обжалване. Законите са нефункционални, категорична е Ирен Везенкова.

Постоянно се прехвърля отговорността, заяви тя.

Вижте повече в прякото включване на Антония Сукалинска

#Благоевград #общински приют #кучета

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