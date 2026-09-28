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Забранено за стари коли в центъра на Пловдив

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Според хората мярката трудно ще реши важния проблем с трафика в центъра на града

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част. Това ще се случи от 1 октомври. Оттогава община Пловдив въвежда зона с ниски емисии. Така няма да се допускат автомобили от първа и втора екокатегория. Мярката срещу замърсяването влиза в сила от първи октомври и ще действа до 30 април.

За подобряване качеството на общината създава зона с ограничения за автомобилите от първа и втора еко категория. Тази зона ще обхваща центъра на града, в карето между булевардите „Руски“, „Шести септември“, „Цар Борис трети Обединител“ и „Христо Ботев“.

Иван Стоянов – зам. кмет „Екология и здравеопазване“ община Пловдив: „Общо 26 входа са в това каре, като държа да подчертая, че автомобилите могат спокойно да се придвижват по тези булеварди. Те не са включени в зоната, а само карето между тях.“

Със стари автомобили в зоната ще имат право да влизат и собственици и наематели на имоти от нейния обхват, както и ползватели от домакинство, когато постоянният им адрес съвпада с адреса на жилището.

Иван Стоянов – зам. кмет „Екология и здравеопазване“ община Пловдив: „При установяване на нарушители ще дадем един толеранс, установявавне собственика на превозното средство и предупреждаване чрез писмо или по телефона, че вече има такава забрана и не може да се влиза.“

Хората вече се тревожат, че новите екомерки за чистотата на въздуха ще ги накарат да чакат по гишета и опашки.

В малкия ринг има поне две-три хиляди или повече, които са в ниска категория и тези хора трябва да ходят в голяма община или р-н Централен, не знам къде, за да чакат там, да пускат заявления, поне според мен това не е измислено.

Стоян Станковски вече е подал жалба до кмета на Пловдив, омбудсмана и министерствата на регионалното развитие и на околната среда и водите. Според него новата мярка ощетява хората, които имат коли отговарящи на екологични стандарти, въпреки, че са произведени преди повече от 20 години.

Стоян Станковски – жител на Пловдив: Никой не споменава колите на пропан бутан и на метан... Учудва ме мълчанието на хората във властта, защо това не влиза.

А според хората мярката трудно ще реши важния проблем с трафика в центъра на града.

За да избегнат затруднения много от жителите на града вече обмислят алтернативи за достъп до домовете си и работните си места.

Една от алтернативите за придвижване в малкия ринг ще бъде велосипедът. Използването му съчетава и спорт, и екология и удобство.

В Пловдив вече се разработва нов генерален план за облекчаване на движението. В него се предвижда и изграждането на буферни паркинги.

По темата работиха: Димитър Димитров и Мариела Хубинова

#без стари коли в центъра #забрана #Пловдив

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