"Не карайте по чехли и без каски": Инцидентите с мотористи зачестяват, какви мерки са необходими?

Статистиката през последните две години показва тревожна тенденция – при голяма част от катастрофите с мотори вината е на самите мотоциклетисти.

Сред проблемите остават подготовката на младите водачи, както и рисковете, които крият пътната маркировка и мантинелите.

Какви мерки са необходими, за да се намалят пътните инциденти?

Причината се дължи на някакво самосъзнание. След което ние и вчера се опитахме да обърнем внимание на това, че самите инструктори не трябва да им хвърлят просто ключовете, а да им обърнат внимание, че трябва да се спазва Закона за движение по пътищата, който не е писан от глупаци, а от умни хора, това каза в "Денят започва" Атанас Киров, който е част от бургаски мото клуб.

Според него младите мотористи обръщат много внимание на клиповете в социалните мрежи от типа "да се покажем". Не е само скоростта е на мнение той. Невнимателни са и шофьорите на автомобили, които използват телефоните си, докато шофират. Но за мотористите е категоричен, че не е "добре да караш по чехли и без каска".

Атанас Киров посочи, че опасността за мотористите идва, както от маркировката, така и от качеството на асфалта.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова