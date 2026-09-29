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Мартин Камбуров: Трябва да бъдем по-позитивни към националите, но трябва сами да си го извоюват

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Спорт
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Дългогодишният нападател на българския национален отбор критикува националите, които бързат да навеждат глави, щом допуснат гол.

мартин камбуров бъдем позитивни националите сами извоюват
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Голмайстор №1 в историята на българския футболен елит Мартин Камбуров апелира за уважение и търпение към футболните национали на България.

Дългогодишният нападател на българския национален отбор обаче е категоричен, че възпитаниците на Александър Димитров трябва да си заслужат уважението и търпението на феновете с добри представяния на терена.

"Може да не сме с най-добрите качества. Аз не мисля, че Естония и Люксембург са с някакви невероятни качества, но се борят. Нашите момчета не го правят това. При първия гол почват да навеждат голите, а трябва да се борят докрай. Който е футболен човек разбира, каква е ситуацията в българския футбол и ние не искаме да ги критикуваме. Напротив, трябва да им помагаме. Всеки, дори и журналистите, малко по-позитивни трябва да бъдем към тях. Колкото може, разбира се. Но те трябва сами да си го извоюват. Това е борба на терена", сподели Камбуров в интервю за БНТ.

Вижте интервюто във видеото.

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#Мартин Камбуров

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