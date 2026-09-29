Мартин Камбуров: Трябва да бъдем по-позитивни към националите, но трябва сами да си го извоюват

Голмайстор №1 в историята на българския футболен елит Мартин Камбуров апелира за уважение и търпение към футболните национали на България.

Дългогодишният нападател на българския национален отбор обаче е категоричен, че възпитаниците на Александър Димитров трябва да си заслужат уважението и търпението на феновете с добри представяния на терена.

"Може да не сме с най-добрите качества. Аз не мисля, че Естония и Люксембург са с някакви невероятни качества, но се борят. Нашите момчета не го правят това. При първия гол почват да навеждат голите, а трябва да се борят докрай. Който е футболен човек разбира, каква е ситуацията в българския футбол и ние не искаме да ги критикуваме. Напротив, трябва да им помагаме. Всеки, дори и журналистите, малко по-позитивни трябва да бъдем към тях. Колкото може, разбира се. Но те трябва сами да си го извоюват. Това е борба на терена", сподели Камбуров в интервю за БНТ.

Вижте интервюто във видеото.