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България ще надига глава срещу Естония в Лигата на нациите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
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Селекцията на Александър Димитров има много да доказва след грешката, допусната в мача с Люксембург.

българия надига глава естония лигата нациите
Снимка: startphoto.bg
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Българският национален отбор ще се опита да надигне глава в Лигата на нациите след грешката срамната грешна стъпка, допусната преди дни. Селекцията на Александър Димитров ще домакинства на Естония в среща от втория кръг в Група 4 на Лига C. Мачът ще стартира от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, а главен съдия е Гога Кикачешвили от Грузия.

Настроението в редиците на българите не е сред най-добрите, тъй като потеглиха със загуба от Люксембург, което може да се счита за една от най-срамните страници в тяхната история. Поражението бе историческо, тъй като до този момент „трикольорите“ Така че „лъвовете“ има какво да доказват, за да измият неприятното чувство на старта в турнира.

От сметките на българския тим отпадна Теодор Иванов, който е получи разтежение още срещу люксембургците. Това означава, че централният защитник е аут за оставащите три двубоя в надпреварата.

От своя страна съставът на Юрген Хен се намира в по-добро настроение. Макар и да не стартираха с победа, която можеше да им даде по-добро начало, естонците могат да се похвалят с точка, дошла след 1:1 с последния отбор от групата – Исландия.

Балтийците имат в редицата си няколко играчи, които са играли на българска земя. Сред тях са Йонас Там и Матвей Игонен, които играха в Ботев Пловдив. Същото важи и за един от бившите играчи на ЦСКА в лицето на Карол Метс.

В исторически план българите и естонците са се срещали три пъти, като първите нямат загуба до този момент. „Лъвовете“ имат победа и равенство в далечните квалификации за Евро 2004, а впоследствие записаха още едно реми с естонския отбор през 2009 година в контрола.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Естония по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

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