Северна Ирландия и Унгария поделиха точките в Лигата на нациите

Северна Ирландия затвърди своя възход в Лигата на нациите. В група В2 северно ирландците не допусна попадение при домакинството си на Унгария, завършвайки 0:0. Унгарците владееха повече топката, но ударите бяха 2 на 1 в полза на домакините. Бившият нападател на домакините и сега анализатор за Би Би Си Дейвид Хийли съжаляваше за пропуснатата възможност за победа.

В друга среща от тази група по-рано в понеделник Грузия и Украйна също не си вкараха голове и завършиха 0:0. Така Северна Ирландия и Украйна са с по 4 точки, Грузия и Унгария са с по 1.

Най-интересно беше в група В/4, където Швеция и Босна и Херцеговина постигнаха убедителни победи. Шведите оглавиха потока с 6 точки, след като се наложиха с 3:1 над Полша у дома, докато босненците бяха категорични с 4:2 над Румъния като гости.

Шведите започнаха много агресивно и стигнаха до ранен гол чрез Бенямин Нюгрен, който добави топката в мрежата след разиграване на корнер от ляво, центриране и продължен пас от Виктор Линдельоф. Себастиан Шимански изравни две минути преди края на първото полувреме след пас на Никола Залевски и отбита топка от гредата.

През второто полувреме два красиви гола на Ясин Аяри и Виктор Гьокереш осигуриха успеха на играчите на Греъм Потър.

Под ръководството на Сергей Барбарес младите звезди на Босна и Херцеговина се развихриха и не оставиах много шансове на домакините, вкарвайки три попадения до почивката. Автори бяха Армин Гигович (12-а минута), Тарик Мухаремович (19) и Харис Табакович (40). След почивката Ермин Махмич вкара за 4:1, а за Румъния се отличиха Даниел Бирлигя и Александру Чикълдау.

Босна и Херцеговина има 4 точки, Полша е с 1, а Румъния е с две поражения.