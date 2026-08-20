Летище Бургас е готово да посрещне засиления трафик за "Евровизия 2027"

Подготовката на Бургас за „Евровизия 2027“ минава и през въздушната свързаност на града. Очакванията са конкурсът да доведе хиляди гости от различни държави, а една от ключовите точки за посрещането им ще бъде Летище Бургас. Как аеропортът се готви за засиления интерес и какво предстои по полетната програма за следващото лято?

Летище Бургас заявява готовност да поеме очаквания засилен пътникопоток около провеждането на „Евровизия 2027“. Все още е рано да се правят конкретни прогнози за броя на пътниците, но летището вече води разговори с авиокомпаниите за полетната програма за следващото лято.

Директорът на летище Бургас Васил Атанасов заяви, че инфраструктурата вече е надградена и летището има опит в обслужването на голям трафик. По думите му дори конкурсът да се проведе утре, летището би било готово.

„Преди два дни имахме среща с кметовете на черноморските общини, като идеята беше да ги запознаем с инфраструктурните надграждания, които през последните години се осъществиха на летище Бургас и в контекста на „Евровизия“ да заявим твърдо нашата готовност да посрещнем трафика, като посланието беше и е все още, че дори конкурсът се проведе още утре, ние имаме тази готовност.“

По думите му все още няма достатъчно информация, за да се прогнозира конкретното натоварване на летището.

„Прекалено рано е още да правим някакви прогнози около трафика. Важно е да се отбележи, че авиокомпаниите са в изключително ранен стадии за планиране на полетната си програма за следващата година, но държа да отбележа, че подобен трафик сме обслужвали през годините и имаме опит, така че аз нямам никакви опасения, че бихме могли да се справим с подобни предизвикателства.“

Летище Бургас традиционно работи с основния си пътникопоток през летните месеци. Над 90% от трафика е концентриран в активния туристически сезон, а всяка година се осигуряват допълнителни ресурси и персонал.

Вече се водят и разговори с авиокомпаниите за осигуряване на необходимата въздушна свързаност.

„Мога да споделя с вас, че вече водим активни разговори с всички авиокомпании. Прекалено рано е още да дадем някакви прогнози относно трафика, но при всички положения, когато имаме тази информация, тя ще бъде качена и на нашия уеб-сайт, разбира се споделена със широката публика.“

По думите на Атанасов летището би приветствало откриване на нови линии.

Снимки: БТА

Очакванията са през следващите няколко месеца да има повече яснота за маршрутите и възможностите за пътуване до Бургас около „Евровизия“.

„Вярвам, че в следващите няколко месеца при всички случай ще има яснота. И когато, съответно, ние ни оповестим информацията, всички желаещи да посетят Бургас около "Евровизия", защо не и след това, са добре дошли.“

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.