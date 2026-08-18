Среща между кметове на черноморски общини и летище Бургас за "Евровизия 2027"

Летище Бургас е готово да поеме увеличения пътникопоток около домакинството на "Евровизия 2027". Това заявиха от ръководството на аеропорта по време на среща с кметове на черноморските общини и представители на местните администрации.

По време на срещата са представени възможностите на летището и направените инвестиции в инфраструктурата. Сред тях е цялостната рехабилитация на пистата на стойност над 60 млн. евро, както и модернизацията и разширяването на терминалните съоръжения и капацитета на аеропорта.

От летище Бургас посочват, че са подкрепили кандидатурата на града за домакин на песенния конкурс още от самото начало. След избора на Бургас усилията ще бъдат насочени и към подобряване на целогодишната въздушна свързаност на региона.

На срещата е обсъдено сътрудничеството между летището, черноморските общини, държавните институции и авиокомпаниите за откриването и поддържането на повече целогодишни линии. От концесионера на летището съобщават още, че от създаването на Фонда за развитие на летище Бургас досега са предоставили 300 000 евро за дейността му.

"Евровизия 2027" ще се проведе в Бургас през май догодина, като се очаква конкурсът да привлече в града участници, делегации и посетители от цяла Европа.