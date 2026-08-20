Тръмп обяви икономическа война на Иран: Заплашени са и държавите, оказващи помощ на Техеран

Президентът на Съединените щати обяви безпрецедентна "икономическа война" срещу Иран на фона на застоя в преговорите. Доналд Тръмп предупреди и държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици.



В пост в социалната си мрежа, Тръмп написа, че Техеран не се е възползвал от дадената му възможност да сключи споразумение.

"Затова днес обявявам най-съкрушителната икономическа операция, предприемана някога срещу която и да било държава. Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб", добави той.

Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят "каквато и да било спасителна помощ на Иран", също ще се изправи пред " огромни икономически последици", написа Тръмп.

Вчера "Файненшъл Таймс" съобщи, че при нова военна ескалация, сред мишените на Иран може да бъде и нашата авиобаза "Безмер" както и военната база в Кипър.