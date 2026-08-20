Пожарът във Врачанско: Огънят е локализиран, унищожени са около 8000 декара

А у нас няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар във Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места.



Над 30 часа огнеборци и доброволци се бориха с пожара в землищата между селата Тлачене и Габаре. Унищожени са около 8 хиляди декара площ гориста местност и сухи треви.

В борбата с огнената стихия се включи вчера и военен хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово. Причината - опасността огънят да достигне близките къщи и трудно достъпна гориста местност, която пламъците обхванаха.