Амиго Северозапад срещу отбори от Финландия, Молдова и Андора на път за Шампионската лига

Шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу едни от най-силните тимове на Стария континент в предварителния кръг на Шампионската лига. Мачовете са в „Арена Бургас“. Амиго има за съперници отбори от Финландия, Молдова и Андора.



Мачовете може да гледате на живо по БНТ 3 от 26 до 29 август.

„Може да се каже, че сме запознати най-вече с отбора на Молдова, защото февруари месец изиграхме един турнир с националните отбори и там 7-8 момчета от този отбор, който е шампион, играха също нас, както и от нашия отбор има 6-7 момчета, които играха в националния отбор. И може да се каже, че ги познаваме донякъде. Добър отбор са, подготвен отбор са. Но се надяваме и ние да им се противопоставим. И ние имаме много добри футболисти, имаме чужденци, имаме трима украински играчи, един от Иран. И може би с тях ще се борим за първото място“, коментира пред БНТ Делян Койчев, треньор на Амиго Северозапад.