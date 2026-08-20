След четвъртото класиране: Много незаети места в гимназиите, най-вече в професионални паралелки

Много свободни места в цялата страна след четвъртото и последно централизирано класиране за гимназиите след 7-ми клас. В София-град свободните места са над 800. В област Пловдив те са над 430, в Благоевградска област – над 330, във Варненска област – над 370. Причината – малко кандидати за професионалните гимназии. Следва петото, така наречено "директорско" класиране.

Свободните места за гимназиите в столицата са 805. Места има и в най-желаните гимназии. Едно в СМГ, две в 91-ва немска, едно в ТУЕС, пет – в 73-то училище, три във Втора английска, в Първа английска – четири, в 9-та френска – три. Всяко училище приема документи за петото класиране в определен срок, който може да се види на сайта на Регионалното управление. Процесът ще приключи на 10 септември. Документите се подават на място, а не чрез централизираната система.

Надежда Николчева, зам.- директор на Първа английска гимназия: "И след като подадат заявления при нас в съответните срокове, и във всяко друго училище, се провежда миникласиране на ниво училище по същите критерии – желание на ученика и бал. И след като обявим класирането, обявяваме и срок за записване."

И това класиране е рисково, тъй като документите трябва да се изтеглят от училището, в което детето вече е било прието, и да се подадат в новото училище. Ако балът е нисък, ученикът може да остане без място. И докато местата в езиковите гимназии със сигурност ще се запълнят, за тези професионалните – не е ясно.

Сериозен е проблемът с професионалните гимназии в столицата. Въпреки желанието на управляващите през последните години учениците да се насочват натам, след четвъртото класиране стана ясно,че в тези гимназии има около 600 свободни места. Вече са закрити и девет паралелки.

Елеонора Лилова, началник на РУО-София: "Притеснява ме, че не са ориентирани като цяло и децата, и родителите към професионалните паралелки." В гимназията по туризъм има 59 свободни места, в тази по екология – 43, в гимназията по подемна и строителна техника – 39. Отиваме в гимназия "Хенри Форд", където има 64 свободни места, най-вече в паралелките за "електрически автобуси" и "асансьорна техника".

Искрен Миланов, зам. директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд": "Учениците, които завършват тези специалности и професии са много търсени от фирмите ни партньори и не само и веднага има реализация."

Документи тук се приемат до края на работната седмица. Остава още един важен въпрос. Ще се запълнят ли тези 800 места или ще останат необхванати ученици в осми клас? Добрата новина е че има още +++168 деца, които са били на поправителна сесия и 121, които не са класирани никъде. Те евентуално ще се насочат към професионалните гимназии.

Елеонора Лилова, началник на РУО-София: "Няма да останат необхванати деца... знаете, че в България до 16 години всички деца трябва да бъдат на училище."

Местата могат да се попълнят и от пристигащите от чужбина ученици и чрез вътрешната миграция между градовете.