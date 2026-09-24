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Ректорите обединиха позиции и избраха председател на Съвета на ректорите

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Ректорите обединиха позиции и избраха председател на Съвета на ректорите
Снимка: БТА/Архив
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Ректори и представители на 27 висши училища се събраха и избраха ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров за председател на Съвета на ректорите на висшите училища с едногодишен мандат. В заседанието участваха ректори и представители на различни по профил и статут висши училища, сред които проф. д-р Елиза Стефанова, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Георги Венков, ректор на Техническия университет – София, проф. д-р Бойчо Ланджов, ректор на Медицинския университет – София, проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на Университета по застраховане и финанси (УЗФ), проф. Красимир Петков, д.н., ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“, проф. д-р Николай Марин, ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“, доц. д-р Марин Маринов, ректор на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, проф. д-р Петър Христов, ректор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и други.

Събранието беше открито от проф. Красимир Петков, а за водещ беше избран проф. д-р Георги Венков.

До избора се стигна след проведена през юли среща на ректорите на висшите училища, на която 26 ректори подписаха обща декларация за единство, представителност и общо действие на висшите училища в съответствие със Закона за висшето образование. В документа те заявиха волята си Съветът на ректорите да бъде единен, представителен, независим и отговорен общ форум на висшите училища. Тогава проф. д-р Димитър Димитров беше избран за координатор на инициативата, която остана отворена за присъединяване на всички висши училища.

Съветът на ректорите е учреден по смисъла на чл. 23 от Закона за висшето образование като орган за изразяване на общите интереси на висшите училища пред държавните органи. Представителността е сред основните принципи в работата му – висшите училища с различен профил, мащаб и статут да участват в общия разговор и във формирането на позиции по въпросите на висшето образование и науката.

Пред университетите стоят общи въпроси, свързани с качеството на обучението, връзката между образованието и пазара на труда, развитието на научноизследователската дейност, дигитализацията и навлизането на изкуствения интелект, международната видимост и конкурентоспособността на висшите училища. Необходимо е университетите да имат работещ механизъм за диалог и за представяне на общите си позиции пред държавните институции.

Различията между отделните висши училища – в техния профил, мащаб, регионална принадлежност и форма на собственост – са част от многообразието на системата. Именно представянето на тези различни гледни точки в един общ форум е важно условие за формирането на балансирани и професионално аргументирани позиции по въпросите на висшето образование.

Съветът на ректорите ще работи без управителен съвет и други допълнителни управленски структури. Председателят ще събира мненията на ректорите и ще ги представя пред съответните институции. Участието в Съвета е по право за всички висши училища, без членски внос и без правила за включване или изключване.

Предстои министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев да бъде официално уведомен за учредяването на Съвета на ректорите по смисъла на чл. 23 от Закона за висшето образование. Съветът ще се представлява само от председателя, без наличието на други управителни органи

# Съвета на ректорите

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