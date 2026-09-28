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Властите в Лондон обсъждат бъдещето на статуя на Банкси в центъра на британската столица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Градският съвет в Уестминстър проучва различни възможности за бъдещето на статуята, наречена Blinded by the Flag на британския уличен художник Банкси, съобщи Би Би Си. Статуята, изобразяваща човек, който слиза от постамент със закрито с флаг лице, беше поставена от Банкси на 29 април на площад „Ватерло" в централната част на Лондон.

От градския съвет заявиха, че през лятото са били разгледани различни варианти за бъдещето на произведението, но окончателно решение не е взето. Очаква се въпросът да бъде обсъден на предстоящо заседание на съвета.

„През лятото съветът проучваше всички възможности за статуята на Банкси на площад „Ватерло". Не е взето официално решение за нейното дългосрочно бъдеще“, заяви говорител на местната власт.

Съветът се определя като пазител на статуята и е бил в контакт с екипа на Банкси. Художникът притежава авторските права върху произведението, докато местната власт носи отговорност за разходите по обезопасяването му.

Според информация, предоставена от съвета в отговор на заявление по Закона за достъп до обществена информация, до август са били изразходвани близо 60 000 британски лири за предпазни бариери, административни дейности и охранител, който да наблюдава статуята.

Произведението до голяма степен е останало непокътнато, но върху постамента му е нанесен графитен надпис със спрей. Статуята се намира в близост до паметника на Флорънс Найтингейл и мемориала на загиналите в Кримската война, уточнява Би Би Си. Според критици произведението може да се разглежда като коментар върху последиците от „слепия патриотизъм“ и прекаленото подчиняване на символи, пише още Би Би Си.

#центъра на британската столица #статуя на Банкски #власти #Лондон

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