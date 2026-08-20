Нощно факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София тази вечер. То премина под мотото „Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни!". С него участниците искат да дадат гласност на трудностите, които срещат в ежедневието си и да привлекат вниманието на институциите.

Мариана Харизанова: „Институциите не ни забелязват, политиците не ни забелязват, разговаряме със заместник-кметове, нищо не се случва.“

Филип Димитров: „Цялата архитектура на София е недостъпна за хората с увреждания, транспортът е недостъпен, метрото е недостъпно, специализираните микробуси в София са прекалено малко.“

Росен Карамфилов: „Събрали сме се, защото мълчанието трябва да спре, събрали сме се, защото заслужаваме нормален живот, събрали сме се, защото заслужаваме равни права с другите останали хора.“