Христо Янев след тежката загуба: Подведохме се по поведението на ОФИ, липсваше ни зрялост

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не скри разочарованието си след тежкото поражение с 0:3 от ОФИ Крит в първия плейофен двубой за влизане в основната фаза на Лига Европа. Специалистът призна, че неговият тим е допуснал твърде много грешки и не е демонстрирал необходимата зрялост за подобен европейски мач.

"Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Имахме ситуации, но не успяхме да вкараме. Допуснахме елементарни грешки. Подведохме се по поведението на ОФИ“, коментира Янев след последния съдийски сигнал.

Наставникът обърна специално внимание и на червения картон на Мохамед Брахими, след който ЦСКА трябваше да доиграе срещата с десет души. Според Янев именно подобни моменти показват, че отборът все още трябва да натрупа опит и да се научи да контролира по-добре емоциите си.

"Абсолютен белег за липса на опит е, че доиграхме мача с човек по-малко. Те се възползваха от това, че играят на собствения си стадион и се опитаха да бъдат агресивни. Ситуациите им бяха плод на наши грешки“, продължи треньорът на "червените“.

Въпреки трите гола пасив Янев отказа да отпише шансовете на своя отбор преди реванша. Специалистът напомни, че ЦСКА показа добро лице в предишните си европейски срещи и призова футболистите си да се върнат към този начин на игра.

"Във футбола се случват най-различни чудеса. Ние сме същият отбор, който допреди това играеше добре. Искаме да постигнем добър резултат. Трябва да се опитаме да се върнем към това, което правихме в първите мачове“, заяви Янев.

Треньорът подчерта, че ЦСКА е имал достатъчно възможности да отбележи в Ираклион, но липсата на ефективност е натежала сериозно върху крайния резултат. „Червените“ удариха и греда чрез Мохамед Брахими през второто полувреме, а имаха и други добри ситуации пред гръцката врата.

"Днес имахме 100-процентови ситуации, които не вкарахме. Трябва да играем по-умно в тези мачове. Не трябва да губим лесно топката, трябва да имаме търпение. Характер се изгражда с време. Трябва да си вадим правилните изводи“, категоричен бе Христо Янев.

Той разкри още, че Жан-Филип Гбамен и Джеймс Ето'о са получили удари по време на двубоя. ЦСКА вече трябва бързо да остави тежката вечер в Крит зад гърба си и да насочи усилията си към реванша, в който ще има нужда от изключително силно представяне, за да заличи пасива от три попадения.